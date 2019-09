De vooruitgang loopt vast, want ineens zit er te veel stikstof in de lucht en daarom liggen in heel Nederland wegen- en woningbouwprojecten stil. D'66 wil de bouw terug op gang krijgen door de landelijke veestapel te halveren om onder de stikstofnorm te komen. Je verzint het niet, maar in deze tijd kan het allemaal. Nou. Laat Rob Jetten de veestapel in de megastallen lekker halveren. Maar wij gaan vee stapelen in onze vriezer: via Koopeenkoe.nl haal je traceerbaar, beter en vooral smakelijker vlees in huis. Afkomstig van duurzaam geteeld vee, door duurzame boeren, die hun beesten op duurzaam voer grootbrengen op energieneutrale boerderijen, waar ze hun runderbeesten beschermen tegen stikstof en te veel UV-stralen en zure regen. Na een goed leven worden ze op ambachtelijke wijze bereid gemaakt voor onze diepvries, van kleine gemakspakketten tot premium ladevullers. Dat is pas vooruitgang! Stapel ze allemaal: behalve koe, is er ook nog kip en varken.

Korting? Regelen we: Nieuwe Premium Leden van GeenStijl krijgen 15 euro Koepon-korting bij Koopeenkoe.nl!