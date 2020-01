De naar RTL overgestapte NPO-koningin Eva Jinek heeft opnieuw een messcherpe nederlaag geleden in De Grote Talkshow Oorlog van 2020. Wederom was het duo-vehikel van Nederland1 te sterk voor #Jinek, waar ze middels dekselse reclame instart foefjes er toch niet in slaagden om van presentatieduo Tijs van den Brink en die meisje van DWDD te winnen. Van het recordaantal van 1,7 mio kijkers is na drie dagen weinig meer over. Schrale troost voor Eva dat ze wederom op plek 10 is geëindigd. Het is niet bekend of RTL al maatregelen gaat nemen danwel wat Angela de Jong nu gaat doen. Vanavond meer.