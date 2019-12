Alleszeggend zinnetje dat alles zegt in een bericht over de voodoo van voormalig vvd-penningmeester Huib van Vliet in Flevoland. Van Vliet verduisterde tussen 2012 en 2017 60.000 euro namens de vvd en dat geld wil de provincie graag terug hebben. "De VVD in Flevoland hield in de jaren 2017 en 2018 geld over. Maar ondanks aanmaningen van de provincie is dit geld nooit teruggestort. De provincie heeft daarom de betaling over 2019 stopgezet." Maar nu komt-ie: "De fractie zegt dat zij hierdoor belemmerd wordt in haar functioneren." Wij dachten altijd dat de vvd fraudeurs keihard wilde aanpakken, maar dat geldt dus niet voor fraudeurs van de vvd. Weet u trouwens wie pas belemmerd zijn in hun functioneren? Slachtoffers van de Belastingdienst van vvd-staatssecretarissen Weekers en Wiebes. Sowieso kunnen de politieke lichtgewichten van de vvd-fractie in Flevoland die willens en wetens in zee zijn gegaan met een veroordeelde fraudeur wat ons betreft niet genoeg belemmerd worden in hun functioneren. Geef die lui een financiële bewindvoerder.