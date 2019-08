Financiële malversaties bij de vvd! "De VVD Flevoland heeft aangifte gedaan van verduistering tegen oud-penningmeester Huib van Vliet van de Statenfractie van de partij. Volgens de VVD heeft Van Vliet tussen 2012 en 2017 grote bedragen gestolen van de fractie en de provincie Flevoland. Om hoeveel geld het precies gaat, wil de partij niet zeggen." Ook helemaal niemand (behalve: iedereen) kon dit zien aankomen toen Van Vliet in 2016 opstapte als Statenlid bij de vvd omdat hij een werkstraf kreeg wegens het verduisteren van een erfenis. Het is maar goed dat Huib van Vliet er verder niet (behalve: helemaal wel) uitziet als het stereotype graaiende vvd'er. De antennes bij zijn partijgenoten staan in ieder geval scherp (behalve: überhaupt) afgesteld: "Nadat Van Vliet opstapte, ging de Flevolandse VVD-fractie op zoek naar een nieuwe penningmeester. Die werd gevonden, maar werd daarna ziek. Oud-penningmeester Van Vliet bood toen aan om tot aan de verkiezingen van 2019 alsnog de financiën van de fractie te regelen." EN TOEN ZEI DE VVD DUS JA PRIMA KOM MAAR HUIB. Deze partij staat dus stijf bovenaan in de peilingen in dit land. Dit land.

UPDATE: De vvd royeert Van Vliet. Vanavond bij Jinek het hele verhaal!