Geen idee waar je virtuele zetels kunt declareren, maar Forum voor Democratie is er drie kwijt in de jongste peiling van EenVandaag. Het gehannes met Henks halfbakken royement en het gedonder met de bonnetjes heeft De Toekomstige Premier Van Dit Land geen goed gedaan: nog maar 77 procent van de FvD-kiezers heeft vertrouwen in Baudet, dat was eind april nog 93 procent (een verschil van ongeveer duizend miljard procent, red.). Bang voor de concurrentie hoeft FvD niet te zijn: Lijst Mooie Lul, die voorlopig bestaat uit Henk Otten, Het Ego Van Henk Otten en Verder Niemand, is pas gisteren opgericht en staat op exact nul zeteltjes, maar ook de PVV slaagt er niet in te profiteren van de boreale bonje en blijft op 11. De vvd stijgt, net als D66 en CDA, en gaat ruimschoots aan de leiding. Dat slopen van het partijkartel gaat nog eens heel groot worden.

UPDATE: Vuurtje gedoofd onder bemiddelingspoging Rookmaker.

UPDATE: Video van Baudet, die overspoeld wordt door aanmeldingen vanuit het hele land van dolenthousiaste burgers die blij zijn hoe fantastisch het partijbestuur van FvD omgaat met de financiële malversaties van schurk Otten.