“De discussie is terug te voeren op een aantal dingen die niet goed zijn gegaan.” Jep, FvD-senator Dorien Rookmaker heeft de hele situatie feilloos in de smiezen. Daarom werpt Rookmaker zich nu op om de mist op te klaren tussen Baudet en Otten. Lekker op tijd ook, nadat de smaad-aangiftes en de afsplitsingen al zijn aangekondigd, de minnaressen zijn ondergedoken en iedereen vol smart wacht op die Thaise vakantiefoto's van Thierry. "De politica heeft in het bedrijfsleven veel ervaring opgedaan met het oplossen van fouten en conflicten. Ze wil haar kennis nu inzetten bij de partij", weet De Telebelg. Een soort intern zakenkabinet dus. Met wellicht enige partijdigheid: "Het onderzoek is niet aan Henk Otten voorgelegd en niet door een onafhankelijke partij verricht en dan ontstaat er discussie over. Bij zo’n ernstige beschuldiging moet je een partij zoeken die er onafhankelijk naar kijkt en de betrokkene moet kunnen reageren", zegt ze. En ook: "Het handelen van het partijbestuur heeft niet geleid tot het oplossen van het probleem." Is allebei wel waar natuurlijk. Maar of de waarheid er nog toe doet, in een ego-clash tussen de Mammoet en de Tank. Succes, mevrouw Rookmaker. Vergeet de rum niet op tafel te zetten.

