Je kan onderhand tijdlijnen van de tijdlijn maken, zo veel is er gebeurd in de bestuursstorm waar de Renaissancevloot doorheen koerst. Of doolt. Maar hoe dan ook: aan de andere kant schijnt de zon op twee partijen: Henk Otten gaat - ondanks het dringende verzoek van zijn voormalige vlootvrienden om zijn zetel in te leveren - solo zeilen in de Senaat, met een nieuwe partij. En hij gaat mensen uit de FvD-fractie meenemen, zegt ie. (Maar de piratenschat is al verdeeld, en laten we wel wezen: mensen stemden op Baudet, niet op Otten.)

Politieke gevolgen? Nu Otten van de plank is gelopen, is de vvd al groter dan FvD in de Senaat, maar als Henk de Tank daadwerkelijk namen van de lijst voor zijn eigen admiraliteit weet te ronselen, kan Forum zelfs wel eens naar plek 3 of lager zakken. Maar eerst moet hij voorbij Eva Jinek zien te komen, die in dit verhaal de zingende zeemeermin is die op de mediarots probeert om zeevarende avonturiers te laten stranden. Live, op de AFSPLITSSTREAM.