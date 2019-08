Maar natuurlijk. Lachgas is niet alleen slecht voor de gezondheid, slecht voor het verkeer, slecht voor het gezag van de burgemeester van Amsterdam en slecht voor de reputatie van bezorgbedrijven, lachgas is ook nog eens hartstikke slecht voor het milieu. "Lachgas is om te huilen, voor het klimaat" (nou haha), zegt Bram van Liere van Milieudefensie aan misschien wel de grootste zeurkrant van Nederland. Volgens Van Liere is een ballonnetje lachgas ongeveer net zo slecht als 15 kilometer autorijden maar dat kan helemaal niet want je mag überhaupt niet autorijden als je lachgas hebt gebruikt. De sfeer zit er in ieder geval goed in voor komende Lowlands bij Milieudefensie. "“Veel festivalgangers zijn bijvoorbeeld goed bezig door de trein te nemen of vegetarisch te eten”, zegt Van Liere. “Jammer dat lachgaspatronen dan roet in het eten gooien." Zo. Heeft bijna iedereen zijn steentje bijgedragen in de totaaldemonisering van lachgas. Bijna iedereen, want wij wachten nog steeds op het proefballonnetje waarin het CIDI de vraag opwerpt of lachgas niet hartstikke antisemitisch is. Je zou bijna zeggen dat er sprake is van een patroon.