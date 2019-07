Shit is nu serieus aan hoor. Gisteren al de Amsterdammers als stoottroepen ingezet om de tegenstander kapot te maken - in Amsterdam slikt het murw gebeukte volk toch alles. Daarnaast interview met strijder Deniz Üresin in het Parool. Gabberwaus die de boel wil verbieden. En vandaag 'blijkt het aantal gezondheidsklachten toe te nemen'. Wat een toeval allemaal. De cocaïnecriminelen zagen elkaar de kop eraf, maar lachgas moet NU kapot. Nu maar hopen dat The War on Lachgas net zo effectief is als The War on Drugs want daar hebben we helemaaaaal geen last meer van in dit land.

Chill met elkaar omgaan