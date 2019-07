Er mag helemaal niets meer in Mokum. Potje bier drinken op straat? Nope. FF uitwateren in dat open riool dat gracht heet? Neuh. Zwarte Piet? Kruis op mijter? Paard & wagen? Das war einmal. Barbecuen in het park? Hou op. Met de benzine-auto naar de hoeren. Nein. Sowieso naar de hoeren, dat al helemaal niet. Rondleidinkie op De Wallen. VERBOTEN. In je boerka naar de Stopera? MAG NIET. Zolderkamertje voor 1500 euro verhuren aan rolkoffers? Afgelopen. Jeu de boulen op het Museumplein? Haha, nee. Ballonnen uitdelen & oplaten in de hoofdstad? IN DE BAN. Wat nog wel mag in kneiterlinks bolwerk 020 is het milieu en de jeugd naar de verdoemenis helpen met mobiele drugsunits. En dat in een stad waar je al een vergunning nodig hebt voor een zonnebril... Zeg Halalsema? WAAR BLIJVEN DE JANTJES?