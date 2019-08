En zo wordt er weer een nieuw front opgetrokken in de almaar steviger oplaaiende War on Lachgas: de auto. Want terwijl 47 procent van de respondenten in een NOS-onderzoek de mening 'ballonnetje moet kunnen' is toegedaan, zijn er vorig jaar circa een miljoenmiljard meer ongelukken geweest waarbij een bestuurder met lachgas in zijn mik betrokken was. Tijd voor de moeder aller maatschappelijke maatregelen: een sociale media campagne van Veilig Verkeer Nederland. Ballonnetje op, laat je rijden. Geen lachgas op, zeg het hardop. Zuurstof, daar kun je mee thuiskomen. Dus lachgaschauffeurs van Nederland, zie dit maar als een laatste waarschuwing. We gaan Nederland de-lachgasiseren. De pleinen, de feesten, de auto's. De hele rataplan.