De jaarlijkse mash-up van leden van Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie en actrices die zich voorbereiden op een rol dreigt in het water te vallen. De nieuwe generatie festivalsnowflakes, opgegroeid in een tijd dat 'regen' iets is waar opa en oma het weleens over hadden, gooit en masse entreekaartjes over de toonbank van de ticketboer. Kennelijk in de hoop dat hardlopers er wél oren naar hebben een mooi winstje te draaien. 118 euro aftrekken van je winst is immers beter dan 210 euro aftrekken van je winst is immers beter dan iemand aftrekken in je tent op Camping 3. Huh wat? Enfin, voor iedereen die wel durft te gaan: 's nachts om 05.00 uur finishen in de Bravo-tent graag, alias de grootste nachtapotheek van Nederland. En rustig aan hè, die eerste nacht. Lowlands is een marathon, geen sprint.

UPDATE: Ook Roelf Bouwmeester afwezig op Lowlands, had nog eens zeventien kilo dope in zijn busje liggen. Foto’s van in politielint gewikkelde dope transporter caddy + prijslijst na de breek