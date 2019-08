Voorpagina van het Volkskrantje vandaag. Joop "iedere arbeider zijn eigen auto" den Uyl, een reisadvertentie voor een vliegvakantie naar het Indonesië van Michel Maas. Maar wat het meest opvalt is natuurlijk de alarmerende kop WE MOETEN VAN HET VLEES AF, bij een foto van een barbecuende man in de regen. Vroeger zeiden Nederlanders dan meteen "We moeten helemaal niks", maar vandaag de dag siddert de Nederlandse burger onder Deugterreur der MSM. Aanleiding voor foto is het VN-rapport over de voedseloorlog van 2050 (zie topic van gisteren).

Met die foto is trouwens iets bijzonders aan de hand. Die wordt puur ingezet om de lulligheid. Kijk hem staan, de man, de sukkel, in de regen. Met z'n korte broek ook nog, en z'n blanke benen en slippers. Subliminale boodschap van de Volkskrant: het zijn dit soort gore witte hufters die het klimaat vernielen.

BBQ-man op foto is overigens geen klimaatontkennende Nederlander uit Volendam of Venlo, maar een lad uit East Sussex, UK, aldus fotostockbureau AGE. Enige positieve aan dit plaatje is dus dat ze bij de Volkskrant voor de foto betaald hebben.

Bij de Volkskrant hebben ze trouwens nog aardig hun best gedaan om deze foto te vinden. Zoek bij stockbureau AGE op "BARBECUE" en je krijgt een shitload aan shiny happy people van kleur die vrolijk en blij allerlei opeetdingen grillen en roosteren.

Zin in varkensworstjes, steak én kip van Albert Heijn nu.