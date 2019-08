Parijs is nog ver. En 2050 helemaal. Desalniettemin gaan we er allemaal aan. Is het niet door leefschaamte dan is het wel door De Grote Voedseloorlog van 2050. In dat jaar zijn alle agrariërs weggetreiterd door D66-beleidsmeisjes uit de Randstad, die voorgesneden uien kopen in de supermarkt en zeggen dat ze voor het milieu zijn, en Nederlandje is een kale woestenij geworden.

Het waait in Nederland de hele dag 10 beaufort omdat de megawindmolenparken op de Noordzee de straalstromen hebben veranderd, en heel Nederland stinkt naar rotte vis omdat de stranden van Den Helder tot Westkapelle vol liggen met uitpuilende bruinvissen.

In de rest van het land heerst totale wetteloosheid en slaan Afrikaanse klimaatvluchtelingen elkaar de ebolahersens in om de laatste blikken Unox Smac (met uiterste houdbaarheidsdatum 2045). Zelfdenkende drones zoemen boven de lage landen, en knallen alles beweegt genadeloos af.

Ergens op de Hoge Veluwe houdt één enclave moedig stand tegen de plunderende en moordende bevolking. Op de 25 meter hoge stalen hekken van Hiemstra Stad staat dan ook 10.000 volt, opgewekt door eerste generatie Marrakesh-slaven in een tredmolen, ergens diep onder de grond.

Vanaf de uitkijktoren van Hiemstra Stad kijkt Greta Thunberg-Klaver (47) uit over de kale vlaktes, en ziet dat het goed is. Binnen kreunt de inmiddels 64-jarige kalief Jesse I in het hemelbed (zelf gemaakt) boven zijn twaalfde vrouw (9).