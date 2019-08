Goedemorgen boerka-vrienden en -vriendinnen! Vandaag - op deze heugelijke regenboogdag - gaan we zometeen straks in vrolijke polonaise door de Amsterdamse gracht om te vieren hoe fantastisch Nederlandje wel niet is voor jan en alleman. En dat allemaal met dank aan wat VOC-bootjes met specerijen uit de Oost, waar Volkskrant-correspondent Michiel Maas na 18 jaar de pijp aan Al-Maarten geeft, in een gitzwart somber afscheidsartikel over een naar de middeleeuwen afglijdend Indonesië. Prettige dag verder!