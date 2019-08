In het rumoer rond het boerkaverbod wordt door alle voorstanders van de "vrijheid" om jezelf te verpakken steeds iets heel significants over het hoofd gezien: de profeetpinguïns die zich vrijwillig in zo'n religieuze verpakking rollen, zijn in hun opvattingen geen haar beter dan hun bebaarde mannelijke bondgenoten. In hun religieuze leer verwerpen ze de democratie, de rechtsstaat en de seculiere samenleving, en iedereen en z'n lokale PvdA'er die een boerka aantrekt om hun "rechten" en "vrijheid" te verdedigen, is medeplichtig aan het verspreiden van gevaarlijk, subversief en potentieel gewelddadig gedachtengoed. Of, iets genuanceerder geciteerd van René Cuperus: "Wie de boerka verdedigt, heeft het slecht voor met de integratie van moslims."

Bewapenen, pepperspray en herstelbetalingen

Integreren is precies wat sommigen absoluut niet en nooit zullen willen, want hun religie gaat boven alle aardse rede. Zondagavond toonden we hoe flyerende boerkababes in Den Haag werden vergezeld door de voormalige terreurverdachte, Syriëganger en geradicaliseerde verwarde man Moussa Lghoul, aka Abou Ilias, aka Topa de Barbaar. Een zoekronde op sociale media linkt nog meer radicaal gedachtengoed en dito mensen aan de voorstanders van de gezichtsuitgummende bekleding. In de aanloop naar het boerkaverbod gonsde het op Facebook Sluierboek van de opruiende taal, waarin bekende haatprekers als Abdul-Jabbar van de Ven zich mengen met de belofte om boerkaboetes te betalen. Ook lezen we van allerlei kalifaatkappen over pepperspray, vechtlessen, deo's & aanstekers of stun guns. Maar vertel ons nog eens over vrijheid, PvdA Amsterdam?

Feeling good about it, PvdA?

De wet in de praktijk