"Een meerderheid van de VVD-senaatsfractie is woedend op VVD-lijstaanvoerder Annemarie Jorritsma", meldt het AD nadat ze 13 senatoren geturfd hebben met de vraag 'bent u ook woedend?'. Minstens 7 senatoren roepen Jorritsma vandaag op een geheime locatie dus op het matje om haar bedrijfsvoering nieuwe stijl rondom het ontslag van sjoemelsenator Anne-Wil Duthler. ",,Ze heeft zich te verantwoorden voor haar eigenzinnige stijl’’, zegt een Eerste Kamerlid. ,,Zo ga je niet met elkaar om’’, zegt een andere senator. ,,Dit is puur paniekvoetbal: iemand eruit gooien en dan zelf op vakantie gaan’’, analyseert een derde senator."

Ja, vergeef ons als we het probleem even niet zo zien hoor. Duthler riep "prepare to be fucked by the long dick of the law" tegen twee onderzoeksjourno's en ging vervolgens compleet nat in een rechtszaak die zij zelf aanspande om haar reputatie te zuiveren. Vervolgens weigeren je zetel af te staan als het partijbestuur dit netjes vraagt, ja dan moeten ze de sloten op je fractiedeur wel vervangen toch? Hoe dan ook, wordt vast een stevig integriteitsontbijtje voor Jorritsma deze ochtend.