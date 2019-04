Nieuw hoofdstuk in de fantastische Duthlerklucht: de Hyacinth Bouquet Bucket van de vvd heeft per direct haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Aanleiding: het partijbestuur en de partijtop (Rutte, Jorritsma en Dijkhoff dus - red.) hebben haar dit weekend gevraagd om haar Senaatszetel in te leveren, en dat weigert ze. Want dat is volgens Duthler niet liberaal en druist in tegen alles waar de vvd voor staat. (Dit in tegenstelling tot dubbele petten, schimmige zaken en corrupte politiek, maar dat spreekt voor zich.) Er komen nog drie vergaderdagen voor de eenmansfractie van de geflipte Freule Flabbergast, en tussendoor ook nog een EU-verkiezing. We kunnen alleen maar hopen dat ze uit de school gaat klappen over hoe Henry Keizer iedereen dreigde te cremeren die niet naar Mark Rutte wilde luisteren, hoe dreigend Dijkhoff altijd zijn baard borstelt tijdens fractievergaderingen, of hoe de dochters van Loek Hermans als prinsesjes behandeld wilden worden door de backbenchers. Maar laten we eerst even gieren van het bulderroflollen over hoe deze knettergekke klap van de parelkettingmolen meer dan een decennium tussen de hoogste bomen aan het bitterballenbuffet mocht aanzitten, middels het lezen van haar publieke afstandverklaring van de vvd: