Kun je in twitter instellen dat de meest negatieve reacties bovenaan komen te staan of zo? Zover als mijn muis kan scrollen (ver, heel ver) zie ik geen positief woord over de VVD. Kan iemand mij uitleggen waarom mensen, bedrijven en politieke partijen denken dat er iets te winnen of halen valt op twitter? Het is nóg negatiever dan de reacties hier op GS onder een stukje over Walter en Casper (je weet wel, die 2 coureurs die aan het uitchecken waren of er een GP van Loosdrecht gehouden zou kunnen worden).