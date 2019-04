We blijken niet de enigen te zijn die zich storen aan het hondsarrogante zwijgen van de vvd over de semicriminele uitspattingen van hun schimmige sjoemelsenator Anne-Wil Duthler. Freelance eenmansleger Nikki Sterkenburg ging vanmorgen op GrindpadFM tegenover heet verbouwereerd tut-tut-tuttende tutje Ghislaine Plag he-le-maal los op Duthler, de vvd en de arrogantie van een partij die denkt overal mee weg te komen. Moetluister powerrant!

Donderdag wees de rechter Duthlers rectificatieverzoek snoeihard af, en ging in haar uitspraak above & beyond her call of duty door te benadrukken dat Quote niet alleen feitelijk correct verslag doet over Duthlers dubbele petten, maar dat de schimmige vvd-senator ook haar functies niet kan scheiden, omdat ze haar senatorpositie jarenlang heeft misbruikt om aan wetgeving te werken waar haar eigen bedrijf van profiteert. Toch weigert de vvd al een etmaal lang ieder commentaar, reageert pissig op verzoeken om reactie en liegt glashard dat het 'een privékwestie' is. Maar misschien willen ze gewoon de bodemprocedure waar die knettergekke Duthler meer dreigt even afwachten...

We brengen overigens ook graag nog eens in herinnering dat Duthler commissaris was bij De Facultatieve, de uitvaartstichting waar Henry Keizer zijn sjoemelmiljoenen verdiende over de rug van dode mensen en hun nabestaanden - en waarover zowel parlementaire pers als vvd persvoorlichting altijd lui en lacherig hebben gedaan. We blijken trouwens ook niet de enigen te zijn die zich storen aan het aartsluie parlementaire perskorps van het machtslikkende Haagse borrelcircuit, waar ze meer spektakel zagen in een interne rel rond Henk Otten dan in semicriminele volksvertegenwoordigers van de vvd. Go, Nikki, go go go!