"De Islamitische Staat (bestaat niet, onlangs weggevaagd - red.) heeft de aanslagen op Easter Worshippers, Sun Worshippers en Business Trip Believers in Sri Lanka opgeëist."

De hoge organisatiegraad van deze aanslagen (allemaal min of meer gelijktijdig) deed natuurlijk allang vermoeden dat dit niet uitsluitend het "denkwerk" van een paar lokale Sri Lankaanse "homegrown" moslimterroristen was. Nee, bij IS in Syrië en de Taliban in Afghanistan, dáár zit de know-how, en natuurlijk, zeg ik er nog maar weer eens ten overvloede bij, bij de zg teruggekeerde jihadgangers.

Dus zou je er voor moeten zorgen dat smerige IS ratten niet kúnnen terugkeren. Die lieden vormen echt een gigantisch gevaar, maar ja, Nederlandse Gutmenschen denken dat het gevaarlijker is om ze daar te laten. Zie het artikel in Elsevier, getiteld:

"Roep om liefdevolle opvang IS-strijders neemt toe: zou ‘veiliger’ zijn"

Het is natuurlijk totaal niet veiliger. Veiliger voor ons is het wanneer die ratten allemaal dáár zitten. Ja, maar vroeg of laat komen ze toch hierheen, schreef ook Peter Giesen laatst weer in de Volkskrant. Nou, wat mij betreft liever laat dan vroeg, en als het dus even kan, nooit. En dat kan volgens mij; je kunt het die lui zo goed als onmogelijk maken Nederland te bereiken: 1) Nederlanderschap collectief intrekken 2) in EU verband de buitengrenzen nou eindelijk eens serieus gaan bewaken 3) standaard vingerafdrukken van asielzoekers en illegalen afnemen (gebeurt misschien al, hoor, weet ik niet), dan filter je een illegaal teruggekeerde ISer er zo tussenuit, want hun vingerafdrukken zijn bekend, die hebben ze ooit moeten inleveren toen ze een Nederlands paspoort aanvroegen 4) in zo'n geval desbetreffende ISer vastzetten tot uitzetting 5) heel duidelijk maken dat ISers hier totaal niet welkom zijn; als ze vrijgelaten worden door de Koerden dan zoeken ze hun heil maar in een andere moslimstaat naar keuze, of ze proberen het maar bij de Marokkaanse ambassade, maar in Nederland is geen plaats voor smerige IS ratten.

Waarom is zoiets voordehand-liggends toch zo moeilijk voor de politiek, vraag ik me telkens weer af.