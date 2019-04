Als je dit ziet als Nederlandse professioneel wegkijk-politicus. Of als geïndoctrineerde NPO medewerker met ingebouwde oogkleppen en kokervisie.

Dat je dan niet denkt gvd wat een fukking barbaren die imbecielen met hun Islam besmetting, misschien moeten we in eigen land ook eens wat minder gaan wegkijken voordat er écht geen enkele weg meer terug is en we gewoon zullen moeten gaan accepteren dat ook in het veilige Nederland een kerk niet meer gevrijwaard is van exploderende importgelovigen.

Maar dat je dan JUIST denkt; ommegod als we hier nu stelling nemen dan krijgen we JUIST problemen dus laten we alles bagatelliseren, nergens het beestje bij de naam noemen, zodat we nog een tijdje langer vrij zijn van dit soort ellende. Een tijdje langer ja. Want zij weten natuurlijk ook donders goed dat dit soort praktijken hier ook "normaal" gaan worden als er niets veranderd. Hoe kán iemand dat.

Wat ze nu doen is dat bloeddorstig islamitisch monster, wat zich ook alláng in Nederland heeft genesteld, tevreden houden met offers, in de vorm van geld, aandacht en een wettelijke carte blanche. Als dat monster de offers zat is, verwend is, zal hij iets anders, meer radicaals, gaan verlangen. Dat wéét je gewoon. Eerst zal het macht zijn, alsmaar méér macht, en onder dreiging van 'escalatie' zullen ze het monster tevreden houden met macht. Als dat niet meer genoeg is zal het bloedoffers gaan verlangen. Want islam wil altijd bloed en dood verspreiden. Vroeg of laat komt dat punt.

En de mensen die nu weg aan het kijken zijn? Die nu zo hun uiterste best doen om de werkelijkheid NIET in de bek te hoeven kijken? Die zijn er dan allang niet meer. Dat zijn de eersten die weg zijn. Die weten heel goed dat we ons massaal op een hellend vlak hebben begeven met de import van islamieten. Alleen je zou bijna kunnen zeggen dat de multiculturele samenleving, die overal waar die geforceerd geïmplementeerd is bikkelhard faalt, 'to big to fail' is geworden. Dus is het pappen en nathouden want er is domweg geen weg terug. Islam zal alleen maar groter en machtiger worden in alle Westerse landen omdat wij domweg geen enkele verdediging hebben tegen deze gluiperige monsters. Veel te soft. Veel te meegaand. Veel te naïef.

Er is geen winnend scenario meer te bedenken, alleen nog maar een scenario waarbij men het uiteindelijke, onvermijdelijke, verlies zo lang als mogelijk uit wil stellen. En dat is precies wat politiek en media nastreven.

Uitstel van executie.