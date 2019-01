Dat heeft vooral ook te maken, denk ik, met het feit dat eenmaal afgewezen en uitgeprocedeerd, het niet van vertrekken komt. Er zullen genoeg mensen zijn die, gesteund door hun advocaten, alles op alles zullen zetten om maar door te blijven procederen, ongeacht de kansrijkheid hiervan, wat ook al zorgt voor een flinke verlenging van het verblijf (zoals anderen hier al hebben opgemerkt).

Belangrijker nog, echter, is dat deze mensen ook na uitgeprocedeerd te zijn het land niet vrijwillig verlaten en in de praktijk ook niet worden uitgezet, bijvoorbeeld omdat hij/zij geen paspoort meer heeft, het land van herkomst niet meewerkt, uitzetting niet mag (ook weer zoiets: een asielaanvraag wordt dan afgewezen, maar uitzetting naar het land van herkomst mag niet omdat het daar te gevaarlijk is), men de illegaliteit in duikt, uitzetting frustreert op andere wijzen, gelogen heeft over het land van herkomst, waardoor daar ook op meerdere niveau's weer discussie over ontstaat etc.

In het geval van kinderen kan ik mij ook voorstellen dat als een of beide ouders of andere familieleden in het land van herkomst onvindbaar zijn of overleden, het niet toegestaan of mogelijk zal zijn dit kind uit te zetten. Ik kan mij ook goed voorstellen dat hier ook veel weerstand tegen bestaat, ook bij de autoriteiten zelf: een kind terugsturen naar een land waar hij of zij niemand heeft (voor zover dat al echt zo is) heeft toch iets behoorlijk wrangs.