@De Koreaanse Slet | 18-01-19 | 14:15

Ik heb je regelmatig de oren gewassen over het lachwekkende gebrek aan kennis dat je tentoonspreidt over fascisme en nationaal-socialisme. Vind je dat fijn of zo?

Enfin, nog maar eens dan. De PVV is niet nationaal-socialistisch of fascistisch omdat die stroming *per definitie* anti-democratich zijn en de PVV dat *uit principe* niet is. En omdat ze hun invloed in een kabinet of als vicevoorzitter van de 2e kamer nergens ook maar hebben gebruikt om de democratie om zeep te helpen - Iets wat zowat het eerste was dat de NSDAP probeerde toen ze in 1930 in Thüringen in de regering kwamen - hebben we er nog redelijk goed bewijs daarvoor ook.