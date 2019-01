Rutte is echt het ultieme leeghoofd. Er komt alleen holle lege saaie wezenloze retorische spindoctor poep uit. Niets, maar dan ook NIETS is echt aan die man. Over een "nagemaakte" gesproken... Hoe nep kun je zijn... Ook zijn opmerking dat hij er in de peiling dramatisch slecht voorstaat is puur manipulatief, want hiermee is hij aan het voorsorteren op een vroegtijdig vertrek naar Brussel. Je kunt van Trump zeggen wat je wil, maar hij is wel recht door zee en komt zijn afspraken na. Daarom zal hij volgend jaar ook een historische verkiezingsoverwinning behalen, daar ben ik van overtuigd. Eerlijkheid, oprechtheid en integriteit is wat mensen willen en verlangen van een volksvertegenwoordiger, van een politiek leider. Rutte is alles behalve dat. Een slecht acteur, een ordinaire leugenaar die er alleen maar zit voor zijn eigen belang. Het belang van het Nederlandse volk zal hem aan zijn hol roesten, daarom heeft ie getekend voor nog meer macht naar de EU mob, daarom heeft ie getekend voor Marrakesh en daarom heeft ie getekend voor de klimaathysterie. Hij straalt ook geen enkele persoonlijke betrokkenheid uit, geen bezieling. Het is een onverschillige pure opportunist, met maar één ambitie: Een topfunctie in Brussel. Daarom, en alleen daarom is het Rutte te doen. Fout mannetje.