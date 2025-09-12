Dag van de Migraine in het StamCafé na HOOFDPIJNWEEK
Het mag wel een onsje luchtiger allemaal
Weekje wel hè? Veel hoofdpijnzaken weer en zelfs op deze internationale Dag van de Migraine bleef het niet rustig aan onze prachtige koppen. Vandaag nog middeleeuwse toestanden in Beverwijk en Heemskerk en problemen in Arnhem en mogelijk geen deelname aan het Songfestival voor Nederland (eigenlijk een opbeurend bericht) en eerder al de dood van Daisy de hond, gestoorde UvA-meisjes en natuurlijk De Moord op Charlie Kirk. Maar er is ook goed nieuws. De Kirkschutter is inmiddels gepakt, de NOS rectificeert een fout, we worden wat rijker, de Smurfen vieren een jubileum, Margot Robbie is terug in de spotlight na haar bevalling en ze kleedt zich net als Dakota Johnson (dochter van) als een engeltje en als klap op de vuurpijl blijft de definitieve biografie van Matthijs van Nieuwkerk ons bespaard. We willen maar zeggen: laten we ons vanavond focussen op de positieve berichten, de boel is best in evenwicht. Daarbij is het vandaag ook nog eens de Dag van de Scheiding, en scheiden is doorgaans een van de best werkende medicijnen tegen migraine. Dus in plaats van hier te sippen openen we de tap en gieten er gewoon lekker wat biertjes in, om de kater van afgelopen week eens goed weg te spoelen en het moede hoofd te koelen. Er staat een heerlijk sportweekend voor de deur met Super Saturday in de Eredivisie en op zondag Mathieu op zijn
fiets mountainbike. Genoeg om ons op te verheugen. Tot die tijd een muziekje aan en de Hoofdpijnweek snel vergeten. Proost en een goed weekend!
Geboortedag Hans Zimmer en Barry White
Wij ook van Stella, ondanks de regen
Ik wilde graag iedereen een hele fijne dag wensen en ik hoop dat jullie allemaal heel gelukkig zijn! Ook als jullie mij stom vinden en ook als jullie een andere mening hebben. Liefs van mij! Het zonnetje schijnt <3— Stella Bergsma (@EinsteinBarbie) September 12, 2025
Reaguursels
