Op de intersectie van het A/B-testen van koppen en een hyperfocus op de strijd tegen onrecht ten koste van iedere artistieke aspiratie krijg je dus dit. Het Parool dat verslag doet van de genderneutrale Theo d'Or theaterprijs en concludeert dat er geen seksisme is omdat alledrie de prijzen naar niet-mannelijke (twee vrouwen en één hun) acteurs zijn gegaan. Wel lekker makkelijk is dat. Drie mannen winnen een prijs = wel seksisme (zie: Gouden Kalveren), drie niet-mannen winnen een prijs = geen seksisme. Dat één groep (namelijk wel-mannen) er nu bekaaid van afkomt is misschien jammer maar dat is nou eenmaal de prijs die we moeten betalen voor een samenleving waarin alles gelijk moet zijn, behalve als het niet gelijk is, want dan is het júíst góéd en weten we zeker dat de beoordeling puur en alleen op basis van artistieke argumenten is verlopen. De belangrijkste prijs ging overigens naar Maria Kraakman voor een rol bij het ITA, bekend van klachten over grensoverschrijdend gedrag. Gefeliciteerd!