Eva Hoeke schreef een brief over de 'grootstedelijke achtergrond' die veel columnisten zouden hebben. Naar aanleiding van die brief turfde ik de woonplaatsen van 113 stukjestikkers.

Duidelijk kaartje dat aan duidelijkheid weinig te wensen over houdt van Rens van de Plas, die overigens de bekende T.-columnist met maar 2 vrienden uit Grolloo J. Derksen lijkt te zijn vergeten. Naar aanleiding van de brandbrief van Eva Hoeke, die vindt dat er te weinig mensen met *checks notes* een koophuis in de Watergraafsmeer columns schrijven in Volkskrant Magazine, staat het nu voor eens en voor altijd vast: de Nederlandse krantenlezer wordt doodgegooid met cursiefjes vanuit het perspectief van mensen die in Hoogblokland (1 op de 1420 inwoners = columnist) en Ambt Delden (1 op de 1959) wonen.

Dat is meer dan 10 keer zoveel als inwoners van het achtergelegen gebied Amsterdam (slechts 1 op de 14.710 inwoners = columnist). Vandaar dat columnisten er altijd meteen vanuit gaan dat u weet in welke gemeente buurtschap Minkeloos ligt, terwijl we iedere keer uitgebreid uitgelegd moeten krijgen dat de Watergraafsmeer een wijk in Amsterdam is voor een bepaald soort mensen, die liever niet in de buurt van een bepaald soort andere mensen wonen. En dat, terwijl het gros van de Nederlanders helemaal nooit in Hoogblokland of Ambt Delden komt!

"Columnist" Peter Buwalda van de Volkskrant woont trouwens in Breda. Jet. Suzy. Boekenkast. Potverdikkie. Een droom. Toen weer wakker. (Gedoe.)

