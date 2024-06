Matig gezellig rondje kachelen door het troosteloze achterland van Avdiivka, over de eerloze en sfeerloze velden van Slavisch verdriet in de regio Donetsk. De route is kennelijk gedoopt tot de Road of Death en dat is niet omdat er zoveel vlinders vliegen. We zien heel veel kapotgeschoten spul, we ruiken de geur van de lijken gelukkig niet en we horen ook niks, want geen geluid. Alles is kapoettt: auto's, BMP's, Bukhankas, trucks, tankachtige dingen. Wat nog wel rijdt is óf haast lachwekkend, óf heeft nog wel wat aandachtspuntjes om het door de apk te trekken. Tweede Leger Ter Wereld, weet u wel. De hel.