Sulaiman A., de 25-jarige gozer die afgelopen vrijdag meerdere mensen neerstak en een politieagent vermoordde bij een politieke bijeenkomst in Mannheim, verbleef lange tijd illegaal in Duitsland. Dat meldt het Duitse WELT. Al in 2014, een jaar nadat hij vanuit Afghanistan naar Duitsland kwam, werd hem de deur gewezen door de Duitse immigratiedienst. Toch hij werd nooit uitgezet. In 2023 kreeg hij plots een tijdelijke verblijfsvergunning omdat hij een kind had verwekt bij een Duitse vrouw en daarover de voogdij deelde. Inmiddels was hij al geradicaliseerd.