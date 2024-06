Is plots heel belangrijk in de fietswereld: GRAVEL. Al die lui op de Veluwe kopen een gravelfiets om een beetje door het kroondomein te kunnen janken en 1x per jaar peert iedereen naar Amerika voor de Klassieker onder de offroadwedstrijden: Unbound. 320 kilometer aan de belangrijkste gravelfietswedstrijd ter wereld met een deelnemersveld van hier tot Amerika. WIJ NEDERLANDERS hebben een boel favorieten: allround mooie kerel & voormalig Tour de France-top tienner Laurens ten Dam, die de hele gravelhype is begonnen, maar ook Roubaix- en Vlaanderen-winnaar Niki Terpstra, golden boy Thomas Dekker, topfavoriet & sokkenkoning Jasper Ockeloen, veldrijder Joris Nieuwenhuis en meerrrrr. Andere kleppers: wereldkampioen Matej Mohoric, Greg Van Avermaet, Jan Bakelants en een heleboel andere profrenners en oud-profrenners. Staan er 5000 aan de start. Is natuurlijk niet of nauwelijks te volgen op televisie dus als u nou wil weten wie Unbound 2024 wint: leaderboard HIERO of u drukt regelmatig op F5 bij GEENSTIJL en dan hoort u het vanzelf!

Update mijl 40 - Drie man weg. Op iets meer dan 5 minuten de grote groep met favorieten, met daarbij 'gewoon' nog alle Nederlandse namen, zoals Dekker, Ockeloen, Ten Dam, Terpstra, enzovoorts

Update mijl 50 - Voorsprong drie koplopers loopt wat terug. Jan Bakelants in de tegenaanval

Update mijl 62 - Ook goed: Thijs Zonneveld