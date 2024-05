Puppy's willen het liefst slapen, ff vreten, piesen en schijten en dan nog meer slapen (20 uur per dag bij voorkeur). Wat ze niet willen is bepoteld worden door allerhande vrouwen die zo'n beestje wel geinig vinden tijdens de yoga. Maar daar denken ze in Havermelkhoofdstad van de Wereld Amsterdam dus anders over; daar is het een trend. Radar vertrouwde die niet, ging undercover en ontdekte - we parafraseren - PUPPY YOGA = MOORD. Ines Kostić (PvdD) en Joost Eerdmans (JA21) zagen die uitzending ook en trokken aan de bel bij Landbouwminister Piet Adema die vandaag aan de Kamer schrijft puppy yoga 'triest' en 'pervers' te vinden en de praktijk te gaan verbieden. Ook kunnen deze gasten met hun illegale puppybordeel een boete van de NVWA tegemoet zien. Nu de rest van Amsterdam nog verbieden.