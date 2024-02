Ja lui Amsterdam heeft iets nieuws, het is lekker woke en je gaat er havermelk van pissen: puppy yoga. We hadden al geitenyoga en nu is er dus puppy yoga. Voor veertig euro mag je downward dog tussen de incontinente honden liggen. Het is de opmaat naar Akyolyoga, dan moet je doodstil op een matje liggen en dreunt de spiritueel leider in gebrekkig Nederlands slechte AD-columns op. Ik - ben - Debby - Gerritsen - met - een - pik, zzzzz, en daar vielen de eerste leerlingen al in slaap. Matthijsyoga, dan staat de leraar keihard tegen je te schreeuwen. HET IS MENEER DE YOGALERAAR VOOR JOU! Dan is er Omtzigtyoga. Je ligt net lekker in de houding en vijf minuten voor de les is afgelopen zegt de leraar ineens: ja jongens, ik ben weg. Flikker allemaal maar op - en alle leerlingen blijven vertwijfeld achter. Kleinyoga. Op grote schermen draaien filmpjes van de Looney Tunes en Frans Klein in een konijnenpak roept naar de leerlingen: WIL JE MIJN WORTEL ZIEN? WIL JE MIJN WORTEL ZIEN? Dat wil niemand, en dan worden ze ontslagen. Mirjambikkeryoga. Dan moet je blij zijn dat je nog in de yogales zit want ze zijn van plan de yogales te verbieden. Hamas Yoga, dan worden de vrouwen verkracht en in een golfkarretje met bloedende reet door de yogaschool gereden, en voor de deur zit dan Asha ten Broeke in een Snorlaxpak te blèren. Je kunt er niet langs en je mist de trein. Fatbikeyoga, daar mag je alleen in als je Jeffrey of Rodney heet, en een extreem domme idioot met een fatbike bent. Kasemyoga, als je te laat bent met de factuur probeert de leraar je om te kopen en je mag na afloop niets zeggen over de yogaklas, want dan moet je een joekel van een dwangsom betalen - of erger. D66yoga, dan zit een bloedgeile partijprominent aan je matje te friemelen terwijl je in koor heel hard veel te lage vliegprijzen opdreunt. Retourtje Barcelona € 42! Retourtje Londen € 29! Retourtje Milaan € 70! Na afloop is er een klankschaalsessie met Jan Paternotte waarbij iedereen keihard gaat sjanken. O ja, en dan is er nog Karlnotenyoga, dan zit de leraar aan je pik.