Hee dit is toch wat anders dan de vorige tussenuitspraak, toen het Internationaal Gerechtshof dus NIET zei dat genocide door Israël 'plausibel' was. Het Internationaal Gerechtshof zegt nu namelijk WEL dat Israël moet stoppen met de acties in Rafah (maar niet per se dat genocide opeens plausibel is). Dat is vooral belangrijk voor de meeschrijvers thuis, aangezien Israël al heeft aangekondigd deze uitspraak (net als het soort van ultimatum van Ome Joe) naast zich neer te leggen omdat het al genoeg doet om de bevolking in Rafah te evacueren. Het Gerechtshof zegt trouwens ook dat Hamas de gijzelaars moet vrijlaten, maar die uitspraak is niet bindend aangezien Hamas geen land is (maar een terreurgroep, red.). Een overwinning dus voor de Vrienden van de Rechtsstaat Zuid-Afrika. "De uitspraken van het VN-hof zijn bindend, maar landen kunnen ze negeren. Het ICJ heeft geen middelen om naleving van zijn vonnissen af te dwingen."

