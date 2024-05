Nou makkers, geef maar toe & gooi het in de comments. Uw aller- allerbelangrijkste briefje. Misschien stond u wel een keer in de brievensectie van de Voetbal International met een betoog dat Ron Jans maar eens de trainer van uw cluppie zou moeten worden. Misschien was u vroeger wel een koning in het verspreiden van liefdesbriefjes. Samantha ging dolverliefd mee naar het fietsenhok en ze is nog steeds uw vrouw. Misschien bent u een seriebrievenschrijver. Misschien verstopt u briefjes. En weet u nog, de kettingbrief? Anonieme briefjes. Gekkiebriefjes. Vanderburgbriefjes. Gezongen briefjes. Trage briefjes. Briefjes van kinderen. Briefje van Jan. Briefje van Stan. Klaagbriefjes. Een brief voor m'n moeder. Iconische briefjes. Criminele briefjes. En nu dus vooral excuusbriefjes. Sorry Pieter. SORRY PIETER!!! VERGEEF HET MIJ PIETER!!!1 PIETERERRRRR! SORRRRRYYRYYRYRYYRRR PIETTTERRRRRR BOEHOEHOEEEE. Vertel op: welk briefje staat bij Ú in het geheugen gegrift?