Zijn Koos Spee en Mosterd lekker fatbikes aan het slopen, komt Abdelkader 'Huilie Huilie' Benali er tussendoor gefietst. Vandaag op z'n larmoyantst in de Gülencourant: "Ik was weer eens aan het hardlopen en er was weer eens een fatbike die me inhaalde. Bij het passeren hoorde ik het meisje dat achterop zat tegen de bestuurder zeggen ‘we kunnen de stad in.’ Dat bleef hangen. Het is bekend dat Nederlandse moslims een hardgrondige afkeer hebben van fietsen. (Dit klopt: de originele Halalfiets werd niets Red.). Het is maar heel zelden dat ik een moslima op een tweewieler zie. Maar de fatbike is en masse omarmd. Ik liet de woorden van het meisje op me inwerken. In dat zinnetje zat een enorme belofte verpakt. Wat ze met het openbaar vervoer veel minder snel zouden doen, deden ze nu wel: zich toegang verschaffen tot de binnenstad. Is dat dan zo’n grote zaak? Dat is het wel. (-) De fatbike stelt jongen mensen in staat om de barrières die tussen de wijken liggen te overbruggen. Ze kunnen langer van huis wegblijven zonder vervelende vragen te moeten beantwoorden. Als ik nu al die meisjes op fatbikes zie dan zie ik vooral vrijgevochtenheid. Baas over eigen wielen." Hm, da's een nieuwe maar belachelijke take over de imperialistische tweewielers van de haat: Fatbike maakt vrij!