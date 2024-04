Zo en dan schakelen wij nu over naar de hoofdstad, waar het nu/straks/bijna tijd is voor het mondelinge vragenuurtje aan Femke Halsema en de andere leden van de groep 'College app- praktisch'. Er staan weer diverse vragen over diverse onderwerpen op het programma (en het gaat allemaal nogal rap), waaronder Vragen van het lid Kreuger inzake het interview met Rob Oudkerk op amsterdam.nl. Dat gaat natuurlijk over de onthullingen van GeenStijl deze week inzake het interview met Rob Oudkerk dat volgens het team van burgemeester Halsema, "prima" was, tot het dat niet meer was. Het grote probleem voor het college is: als je claimt dat het plaatsen van een dergelijk interview 'politiek' is, dan is het censureren van zo'n interview, nota bene na een politiek besluit, toch júíst politiek? Livestream HIERRR.