O godje het Rijksinstituut voor Alarmisme komt met weer een boekwerk aan dreigidealisme en dat betekent tl;dr onder de streep vooral dat we allemaal kunnen dokken. Hoeveel dan ongeveer, NOU ONGEVEER DUIZEND MILJARD. Niet dat de klimaatambtenaren van het Planbureau voor de Leefomgeving het nou altijd zo juist hebben, maar toch: "Als Nederlanders niet bereid zijn minder vlees te eten, minder te vliegen en te consumeren, dan kan Nederland het zich niet veroorloven controversiële maatregelen uit te sluiten om klimaatneutraal te worden in 2050. Dat concludeert onderzoeksinstituut het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie die deze woensdag is gepubliceerd."

Nogal stellig beweren dat klimaatneutraliteit in 2050 haalbaar 'kan' zijn door op basis van voorspellingen en een hele rits aannames en randvoorwaarden onredelijk strak langs de afgrond te gaan fietsen klinkt als een wankel equilibrium, en door het dreigen met 'controversiële maatregelen' schop je al helemaal de helft van het volk weg in toch al een gepolariseerd land. Piet en Heleen van hiernaast willen echt wel zonnepanelen op het dak, alleen niet tegen € 5.000 (want dat hebben ze niet) en ook niet tegen een energiebespaarlening. En dan hebben we zomaar een vermoeden: hun spaarrekening wordt er niet dikker op door het treffen CONTROVERSIËLE MAATREGELEN. Die controversiële maatregelen zijn bijvoorbeeld: "De inzet van biogrondstoffen, afvang en opslag van CO2 (CCS) en aanpassingen in de landbouw en het landelijk gebied." U hoort, eigenlijk is het allemaal weer úw schuld. Omdat ze in China ontelbaar veel nieuwe kolencentrales laten loeien u teveel biefstuk eet moet u BOETEN. Dat wordt natuurlijk weer wekenlang strontvervelend vingertjewap door Rob Jetten en die afgrijselijke opportuniste clown Frans Timmermans (die het dak van zijn miljoenenhuis wél volpleurde met zonnepanelen, die wél een elektrische auto heeft gekocht, enz.) dat iedereen 'klimaatontkenner' is behalve zij. Is het al bijna Sinterklaas, kunnen we het weer gezellig over die Piet hebben.