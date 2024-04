Antisemitisme en vreemdelingenhaat verdienen nergens een plek, vindt @F__Timmermans . ‘Nederland kan alleen vooruit als we consensus bereiken over wat het betekent burger van dit land te zijn.’ https://t.co/zxcNomFd9U

Vette pech voor alle antisemieten: Frans Timmermans komt jullie in halen. In een essay in Vrij Nederland met allerlei foto's van Frans Timmermans (Frans Timmermans met een glas, Frans Timmermans met een boek, Frans Timmermans met een hond) neemt hij voor eens en voor altijd stellling tegen Viktor Orban, klimaatontkenners, antivaxwappies, Caroline van der Plas en populisme. En tegen jodenhaat hoor! Dat vindt Frans Timmermans ook heel erg! Volgens Frans Timmermans is het beste recept tegen Jodenhaat Frans Timmermans en mensen zoals Frans Timmermans. Okee maat. Succes met die motie waarin Israël wordt beschuldigd van APARTHEID.