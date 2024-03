Ze staan er weer, met troepen, tanks, pantservoertuigen, drones, speciale eenheden, luchtsteun - de hele mikmak. Het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-Stad, het enige ziekenhuis ter wereld dat je met mitrailleurvuur begroet als je onaangekondigd naar binnen wil. Volgens Israël hebben meerdere Hamas-leiders zich verschanst in het gebouw, of op of onder het complex. Vanuit de lucht worden de bovenste verdiepingen gerenoveerd, terwijl special forces van beneden naar boven werken. Er zijn honderden soldaten opgetrommeld in en rond het spookhuis, dus de Hamas-figuren die er (mogelijk?) zitten, of zaten, zijn de hoge jongens in het kaartendeck.

Er zijn flinke explosies gehoord in Gaza-Stad, ook in de omgeving van het ziekenhuis, waar drones actief zijn. Volgens Hamas begaat Israël een 'nieuwe misdaad' maar een terreurorganisatie verantwoordelijk voor het vermoorden, ontvoeren, afslachten, verkrachten en rondcrossen van mannen, vrouwen, bejaarden en kinderen nemen we sinds 7 oktober helaas niet meer zo serieus als morele maat der dingen. Inmiddels zou de IDF al 'controle' hebben over het ziekenhuis. Tachtig 'verdachten' hebben zich overgegeven, de IDF roept anderen op hetzelfde te doen. Over gijzelaars geen woord.

Wel, een halfjaar geleden stonden we bijna op hetzelfde punt, met een volledige omsingeling van het ziekenhuis, de bestorming en natuurlijk de beelden van gijzelaars die door Hamas-strijders door de gangen werden gesleurd, volgens de Volkskrant-Rolo een daad van onbaatzuchtige medische hulp. We weten in ieder geval wel dat ze extreem zeker van hun zaak zijn, om ondanks de internationale druk toch maar weer het ziekenhuis aan te pakken - of het interesseert ze echt geen ene fluit, dan kan natuurlijk ook. Wel is het bijzonder dat de IDF 'terug' moet naar Gaza-Stad, omdat de focus de laatste weken toch echt lag op het zuiden van de Gazastrook: Khan Younis en Rafah. Laterrrr meer!

Update 10:00 uur - IDF toont beelden dat er vanuit het ziekenhuis wordt teruggevuurd