En dan schakelen we nu LIVE (AT5, Salto, NH) over naar Amsterdam voor de herdenking van de Februaristaking. In 1941 legden Amsterdammers massaal het werk neer als protest tegen de mofjes. Ieder jaar wel gedoe rond die herdenking, zo ook nu. De VoOrMaLiGe VeRzeTsKrAnT Het Parool drukte een haatbetoog van Hamasjubelaars af om Martin Bosma toch maar niet uit te nodigen (hij is er niet) en in dezelfde hoek deelde de grootste griezel van het gekkenhuis Sabine Kampwachter een radicaal-extremistisch pro-Palestijns pamflet om die Februaristraking maar eens te kapen ten faveure van de jodenhaat - iets met moreel kompas. Gretig gedeeld ook door volslagen weggooier en totale kluns Tofik Dibi, waardoor de herdenking in Nieuw-West werd afgeblazen. Dat moeten we dan maar even in de gaten houden! Live meekijken hiero bij de stadszender. Hopelijk met respect, misschien niet.

UPDATE - Antifa-kneusjes aangepakt door politie