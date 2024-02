Kijk. Dit zijn nou geleerden die er echt verstand van hebben. Geleerden waar wij van zeggen: luister dáár dan eens naar. Geleerden die er, zeg maar, echt voor geleerd hebben. Staat achter een paywall bij het FD dus dan zal het wel kloppen, maar het komt dus helemaal goed met het klimaat. Dat zegt ene Hannah Ritchie en die heeft er een heel boek over geschreven. Ja ja Carice van Houten daar kun je niet tegenop met je malle video's! Wij zijn even een vlucht naar Argentinië boeken want we hebben gehoord van onze vriend Rob Jetten dat Patagonië echt betoverend is in deze tijd van het jaar. Straks nog even barbecueën met Andy en Thierry en dan gaan we zaterdag die huilstruiken op de A12 uitlachen. Doei!