De dierenronde in onze ZoekZoek-rubriek. We speuren vandaag naar twee beestachtige hondeneigenaren die in tegenstelling tot hun loslopende viervoeters zowel blaffen als bijten en daarvoor wat straftijd in de bench verdienen. Het is een duo kansenparels dat zijn eigen emoties niet aan de lijn hield en een gezin voor de ogen van hun twee jonge kinderen mishandelde tijdens een onschuldige wandeling langs de Benthuizerplas in Zoetermeer. "De ouders van de twee jonge kinderen waren bang dat de twee honden de kinderen wat zouden aandoen. De vader stak op een gegeven moment zijn been uit om één van de honden op afstand te houden. Het uitsteken van het been werd gezien als het schoppen naar de hond waarna de twee mannen schreeuwend op het echtpaar af kwamen lopen. Zowel de man als de vrouw werden vervolgens door de twee mannen geslagen en bedreigd." Het mag duidelijk zijn dat deze mannen wel wat gedragstraining kunnen gebruiken. Trainingsbroeken, capuchon, slippertjes, schoudertasje: u kent het signalement inmiddels wel. Kent u of bent u deze uitgelaten blaffers, neem dan even contact op met de lokale bromsnor. Alvast bedankt.