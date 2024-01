Hee, een kaart van Nederland. Dat moet weer een topic van Pritt zijn (klopt - red). Klimaatrisicokaart vandaag paginagroot in het NoordHollands Dagblad, met de kop Water staat aan de lippen bij helft van onze huizen. en een onheilspellende intro dat de waardevermindering van woningen door klimaatrisico's u wel eens 325 miljard euro kan gaan kosten. Heel Noord-Holland weer stante pede poepbang natuurlijk. Deze Calcasa-kaart is niet nieuw (oktober vorig jaar) wel nieuw volgens NHD is het woningwaardereddende WATERLABEL waar u uw postcode kunt invullen om te kijken of u al klimaatdeugt. Want naast een energielabel moet u straks ook een waterlabel hebben (let maar op: dat C02-label & populismelabel komen er ook nog wel.) EEN WATERLABEL! Ondergetekende kreeg keurig - en tot op de vierkante centimeter - in beeld hoeveel dakoppervlak, hoeveel tuintegels er in de tuin lagen en wat de heer Stift daaraan denkt te doen in de toekomst? Een regenton? Infiltratiekratten? Een GRINDKOFFER? (Uitleg: grindkoffer). Antwoord: niets, stomme overheid. Ga dikke vette dijken regelen, riolen, stuwdammen, nog meer deltawerken, en laat ons met rust. Met je labels.