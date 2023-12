Ja jongens. Ga er maar weer voor zitten. Raymond van Barneveld, de antiheld, tegen Luke Hllitlitler, de held. Van zestien jaar. Die altijd van die lekkere kebabjes vreet. Toen wij zestien jaar waren hadden we nog geen haar op onze zak en zaten we met Flippo's te klieren, en GU ging altijd naar het fietsenhok met grote meiden. Barney gaat 'm gewoon SLOPEN. Want hij raakt de dubbeltjes en hij raakt de tripletjes en dan gaat-ie naar de volgende ronde. En anders legt-ie wel bij Arjen uit wat er mis is gegaan. Hup Raymond jongen. Maak ons weer net zo trots als vroeger.