In navolging van deze ATGM direct hit op een open IDF-Humvee, bovenstaand een RPG vlak naast een groep van 10 IDF-soldaten die achter een APC schuilen. Het is van beide aanvallen onduidelijk hoeveel (dodelijke) slachtoffers er vielen, maar het officiรซle IDF-dodental te Gaza staat sinds de publicatie van twee nieuwe foto's en namen gisteravond op 131. Daar tegenover staat dat de IDF zegt te schatten dat het de afgelopen twee weken 600 Hamas-strijders heeft uitgeschakeld. Op 6 december stond die schatting sinds het begin van de grondoperatie op 5000. Dus de schatting zou op dit moment zijn dat er nog 24.400 Hamas-strijders over zijn van de oorspronkelijke geschatte 30.000. Dat zijn er niet weinig en wel veel, maar de tunnels moeten nog met zeewater gevuld worden - de eerste testen waren naar verluidt een succes.

Dan, in ander zeewaternieuws. Een nieuwe Amerikaans-geleide COALITION OF THE WILLING van 10 landen waaronder zoutwatergrootmacht NEDERLAND in Operation Prosperity Guardian. Die operatie richt zich tegen de Houthi-rebellen uit Jemen die onlangs alweer meerdere commerciรซle schepen aanvielen. Amerikaanse MinDef Loyd Austin: "Countries that seek to uphold the foundational principle of freedom of navigation must come together to tackle the challenge posed by this non-state actor." En die vrijheid van navigatie gaat dus gewaarborgd worden door de VS, het VK, Nederland, Canada, Frankrijk, Italiรซ, Noorwegen, Bahrein en de Republiek der Seychellen (???).

Enfin, u bent weer bij. Meer belangwekkend beeldmateriaal na de breek. Wij gaan weer live:

Update 10:37 - Oh man, hier een ondertitelde video van interviews met Nova-festivalgangers, die vertellen hoe ze de verkrachtingen door Hamas hoorden en zagen.

Update 12:12 - Ah, MinDef Ollongren specificeert de Nederlandse bijdrage aan de coalitie: stafofficieren. "Vanochtend sprak ik mijn Amerikaanse collega @SecDef. Ik heb hem bedankt voor zijn leidende rol en heb toegezegd dat Nederland stafofficieren zal leveren aan operatie Prosperity Guardian." Ook wordt er onderzocht of Nederland op termijn schepen kan leveren.