The IDF says it carried out strikes against some 200 Hamas targets in Gaza overnight, as ground forces continue to operate in the Strip.

Ondubbelzinnige taal van IDF-chef generaal Herzi Halevi over de volledige hervatte operatie tegen Hamas: "Yesterday, today, we killed [Hamas] battalion commanders, company commanders and many operatives. And yesterday morning we started the same move in the south of the Gaza Strip. It will be no less powerful than [the operations in northern Gaza], the results will be no less [significant]. The Hamas commanders will meet the IDF everywhere." IDF-woordvoerder Hagari benadrukte vervolgens dat de IDF-grondoperatie wordt uitgebreid naar "all areas of the Gaza Strip." Daarbij meldt de IDF dat het inmiddels 500 van de 800+ Hamas-tunnelingangen "located near or inside kindergartens, schools, playgrounds and mosques" onklaar gemaakt heeft. De IDF heeft overigens nog niet gereageerd op die monster-claim van Hamas dat het dit weekend ongeveer 60 IDF-soldaten gedood heeft in een hinderlaag. Wel publiceerde het de namen en foto's van drie (waarschijnlijk al voor dit weekend) in Gaza gedode soldaten, waarmee het IDF-dodental in Gaza nu officieel op 75 komt te staan.

Dan even een toch wel significante ontwikkeling in 't maritieme buiten Israël. Want die Jemenitische Houthi-proxies van Iran hebben na hun eerdere kaping gisteren dus opnieuw drie commerciële vrachtschepen én Amerikaanse torpedobootjager USS Carney (wiki) aangevallen in de Bab el Mandeb-zeestraat (maps). US Central Command publiceerde daar gisteravond een ongebruikelijk uitgebreid verslag over:

"Today, there were four attacks against three separate commercial vessels operating in international waters in the southern Red Sea. These three vessels are connected to 14 separate nations. The Arleigh-Burke Class destroyer USS CARNEY responded to the distress calls from the ships and provided assistance. (...) At approximately 12 p.m., and while in international waters, CARNEY engaged and shot down a UAV launched from Houthi controlled areas in Yemen. The drone was headed toward CARNEY although its specific target is not clear. We cannot assess at this time whether the Carney was a target of the UAVs. (...) The United States will consider all appropriate responses in full coordination with its international allies and partners."

Ontkennen noch bevestigen dat de USS Carney daadwerkelijk het doelwit van een Houthi-aanval was; dat klinkt als gezichtsverlies voorkomen, maar tegelijkertijd wél een reden publiceren om de Houthi's keihard terug te slaan. Er verschenen nog geen nieuwe berichten over aanvallen op Houthi-doelen, maar de VS heeft wel Iran-achtige doelen in Noord-Irak bestookt.

Update 10:61 - Hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann op NPORadio1: "Iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder." Opmerkelijk trouwens dat de webredactie van NPORadio 1 de meest ongelukkige quote van een NPO-collega in de tweet-tekst zet. Friendly fire of interne vete?

Update 11:00 - Mogelijk (!), met de nadruk op enkel mogelijk, zien we hier videobeelden van een Israëlische vrouwelijke gijzelaar die na een luchtaanval naar elders geëscorteerd wordt. Het is puur speculatie op grond van een kort fragment, maar de kennisgeving waard.

Update 11:01 - Al van vrijdag hoor, maar houdbaar en belangrijk genoeg: "Haaretz's Amos Harel reports that, behind the scenes, almost every Arab leader is urging Israel not to stop the war until Hamas is destroyed."

Update 11:43 - IDF Arabic publiceerde gisteren deze dreigvideo tegen Hamas-kopstukken. Boodschap lijkt te zijn: 'waar je ook bent, je dagen zijn geteld.'

Update - 12:45 - Wow, vrij uniek beeld van een Israeli Air Force Raytheon GBU Paveway die een gebouw raakt.

Update 13:20 - LOL, NPORadio1 sluit reactiemogelijkheid onder tweet. "De reacties onder deze tweet zijn beledigend, opruiend en dragen daarmee niet bij aan een constructieve dialoog over dit onderwerp. Daarom sluiten wij de mogelijkheid om op dit bericht te reageren." Dat worden KAMERVRAGEN (denken we).