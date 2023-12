Nedernieus! Oxfam Novib, The Rights Forum en Vredesbeweging PAX Nederland kregen ruim taxibaan hun foprechtszaak bij Kalief en Sophie [_wist u trouwens dat Khalid van het socialistisch-verschillige BNNVARA een Amsterdamse_ pandjesbaas en multimiljonair met 8 _panden is?_] toe te lichten, vlak nadat Khalid live op tv als voldongen feit voorlas dat een Israëlische straaljager 500 mensen had gedood in een Gazaans ziekenhuis. Maar die mediacampagne was tevergeefs, want de rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat Wilders I "niet verplicht is om levering van F-35 onderdelen aan Israël op grond van een eerder vastgestelde vergunning te stoppen." Maar toch hebben die clubs wel iets voor elkaar gekregen, want: "Wel was de minister verplicht om te bezien of aan de levering van de F-35 onderdelen aan Israël een einde gemaakt zou moeten worden. Dat heeft de minister ook gedaan."

In ander nieuws toonde de IDF gisteravond voor het eerst de bovenstaande videobeelden van levende en gedode Hamas-strijder in hun tunnelnetwerken. "The footage appears to show a camera being lowered into the tunnel, with one operative touching the device, before apparently being shot or being hit by an explosive. The video then cuts to another clip, showing the bodies of several Hamas operatives on the floor of the tunnel." In ander tunnelnieuws lijkt de IDF zijn testen met tunnels volpompen met zeewater voltooid te hebben. "Israel’s reported attempt to pump seawater into the vast network of tunnels beneath Gaza was a success, The Times of Israel learned Thursday, as the army warned of “new combat methods.”" Nou, dat wordt wat.

Die CNN-video van een bezoek aan een Gazaans veldziekenhuis zonder IDF-begeleiding, na de breek. Enfin, u bent weer bij. Meer belangwekkend beeldmateriaal onderstaand, wij gaan live:

Update 12:17 - Zo, Chris Cuomo heeft de beelden gezien (die de NOS niet wilde zien en voor de uitnodiging bedankte) en zegt/schrijft: "A decision was made that Jews are less than human, and treated that way in words and deeds..I now know that’s exactly the message Hamas sent on purpose — at scale. I wasn’t aware of that before. I saw bodies were burned but I did not understand or appreciate how intentional the effort was - they did it methodically, you hear it in the voices, the commands the ease, the excitement of finding and mutilating victims." Verder vergelijkt hij Hamas' aanval en de Israëlische respons met 9/11.

Update 13:21 - Het OM laat weten Johan Derksen niet vervolgd wordt voor zijn anti-Israëlische uitspraken in Voetbal Intifada. "Volgens het OM heeft Derksen zich niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten omdat zijn uiting zag op de staat Israël, en niet op Joodse mensen."

Update 13:45 - Ernstige beelden van Gazaanse zijde uit Khan Younis gisteravond. De precieze aandracht is onduidelijk, maar er zijn meerdere lichamen waaronder jonge kinderen te zien. Deze video uit Jeruzalem waar Israëlische oproerpolitie een Palestijnse journalist met grote fotocamera het ziekenhuis in schoppen zijn ook niet mals. Ook is Al Jazeera's Gaza Bureau Chief Wael Al-Dahdouh is zojuist gewond in het ziekenhuis opgenomen - precieze toedracht onduidelijk.