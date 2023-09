Een Kamermeerderheid wil de accijnsverhoging op benzine en diesel terugdraaien. Fijn, want het Nederlandse volk betaalt zich helemaal groen en geel aan een beetje peut, ook in vergelijking met onze buurlanden, en dat is geen houdbare situatie. D66 gaat echter niet instemmen met deze lasten'verlaging', zo meldt Kamergladjakker Raoul Boucke. Nu weten we al wel dat regentenpartij D66 het leuk vindt om de portemonnee van de mensen helemaal leeg te vreten maar hier gaan wel een paar dingen mis. We kunnen beginnen met het argumentum ad zorgmedewerkem. Verpleegsters, mensen in de kraamzorg, mensen die gehandicapten rondkachelen, mensen die niet in de buurt van een treinstation wonen, leraren, al die mensen die met spoed of op gezette tijden ergens MOETEN zijn en niet afhankelijk kunnen zijn van die haperende treinen met alle verstoringen, vertragingen, stakingen en blaadjes op de rails. Die kúnnen niet anders. Bovendien wordt het stads- en streekvervoer 12 % duurder, een 'buitengewoon harde stijging' nadat er eerder dit jaar ook al 7 % bij kwam, worden de toch al peperdure treinkaartjes 'tientallen procenten duurder' en dan komt er ook nog eens zo'n achterlijke spitsheffing. Wat is dan het alternatief? DE TAXI?

Nu leutert zo'n volslagen wegsmijter van D66 over 'geen goed plan slecht voor de innovatie' maar wat wíl deze eikel nou? Allemaal in de hyperloop? Kijkt deze gast weleens buiten zijn stolp of zit hij echt alleen maar te bomen met D66'ers die allemaal in een Tesla rijden? Kent hij échte mensen, bouwvakkers, werklieden, zorgmedewerkers, leraren, mensen die geen elektrische auto kunnen betalen maar van een schamel salaris een benzinebakkie hebben gekocht, of spreekt hij die lui alleen maar als hij met z'n groene D66-jasje op een marktplein staat te blaten? En wat wil D66 (-18 in de peilingen) nou eigenlijk bereiken met zo'n stoere opmerking, "Geen goed plan. Slecht voor het klimaat en slecht voor de innovatie. Daar kan D66 niet mee instemmen. We moeten niet alleen de koopkracht van mensen met een benzine auto verbeteren, maar werken aan de koopkracht van iedereen", als er koopkrachtverliesrecord na koopkrachtverliesrecord wordt gevestigd?

Het is een luie, onnozele en ondoordachte tweet, en nu de wereldvreemdheid als een boemerang in z'n gezicht ramt komt Rob Jetten het straks wel weer uitleggen met een of ander laf lulverhaal, maar we geloven het zo ook wel. Het strontvervelende eliteclubje D66 haat mensen. Gelukkig hoeven we Raoul Boucke niet meer te vertellen dat hij eens lekker moet oprotten, want dat doet hij al, naar Brussel. U weet wel, gratis vliegen businessclass, gratis treinen eerste klas, € 0,56 kilometervergoeding, enz. Doei Raoul, tot nooit.

UPDATE - Campagnetaal!

UPDATE - ANWB: "Brandstofprijs zet mensen financieel aan de grond." D66: Wat kan ons het verrotten ga lekker financieel bij de grond zitten