: Daar zit zoveel opportunisme in, dat ik me wel eens afvraag of mensen wel begrepen wat ze deden en of mensen wel begrijpen wat er gebeurde.

De gestegen geldhoeveelheid vertaalde zich in onder andere enorme huizenprijzenstijgingen. En dat kwam louter en alleen doordat de banken nieuwe regels mochten toepassen inzake hypotheekverstrekken. Zoals het tweede inkomen meetellen.

Dat een regeltje en beleid van DNB en banken zoveel teweeg kan brengen, huizenprijzen verdubbelden in no time, misschien in 5 jaar tijd. De rente daalde ook, dat hielp ook mee, maar niets hielp meer dan het nieuwe beleid en de bakken geld die banken ook hadden óm uit te lenen.

Nu is het echt trieste dat veel mensen een woning als hun thuis zagen en zien en de investering dus als altijd gerechtvaardigd. Terwijl de sfeer en richting van beleid is dat de overheid gaat bepalen in welke woningen je straks wel en niet mag wonen, welke je wel en niet mag verkopen en welke zaken allemaal onderzocht of zelfs geregeld moeten zijn wil je iets met je woning. Of het nu verhuren, verkopen of er zelf in wonen betreft. U wordt gedwongen gasloos en toen? U wordt gedwongen naar energielabel A en over 10 jaar naar A+ etc. en kunt u dat betalen? U krijgt progressieve energietarieven dus wat moet u doen? Uw huis is overgenomen door de overheid en u bloedt constant om uw bezit, dat denkt u, te mogen bewonen of verhuren of t.z.t. te verkopen.

Kortom: de overheid zit met zijn tengels aan uw duurste bezit dat bovendien broodnodig is en uw thuis is. Het gaat langzaam naar een soort varkensflat voor mensen zodat u niet teveel kost. Van uw huisje nu naar varkensflatomstandigheden lijkt een grote stap maar vergeet niet dat u de overheid alles heeft laten bepalen en die gáát ook alles bepalen.